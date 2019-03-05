Биатлон: календарь гонок Чемпионата мира 2019

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Биатлон - Чемпионат мира 2019: расписание, календарь гонок
Календарь гонок чемпионата мира по биатлону 2019

Чемпионат мира по биатлону стартует 7 марта во шведском Эстерсунде. На нем выступят и украинские биатлонисты.

Всего запланировано 12 гонок. Начнется все со смешанной эстафеты 7 марта. А последняя гонка состоится 17 марта. Лишь 11 и 15 марта не будет гонок. Зато 10, 16 и 17 марта будут по две гонки.

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Календарь гонок на Чемпионате мира по биатлону

7 марта
16:30 – Смешанная эстафета

восьмое марта
16:15 – Спринт 7,5 км. Женщины

9 марта
16:30 – Спринт 10 км. Мужчины

10 марта
13:45 – Гонка преследования 10 км. Женщины
16:30 – Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

12 марта
15:30 – Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

13 марта
16:10 – Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

14 марта
17:10 – Одиночная смешанная эстафета

16 марта
13:15 – Эстафета 4х6 км. Женщины
16:30 – Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

17 марта
13:15 – Масс-старт 12,5 км. Женщины
16:00 – Масс-старт 15 км. Мужчины

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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