Биатлон: календарь гонок Чемпионата мира 2019
Чемпионат мира по биатлону стартует 7 марта во шведском Эстерсунде. На нем выступят и украинские биатлонисты.
Всего запланировано 12 гонок. Начнется все со смешанной эстафеты 7 марта. А последняя гонка состоится 17 марта. Лишь 11 и 15 марта не будет гонок. Зато 10, 16 и 17 марта будут по две гонки.
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Календарь гонок на Чемпионате мира по биатлону
7 марта
16:30 – Смешанная эстафета
восьмое марта
16:15 – Спринт 7,5 км. Женщины
9 марта
16:30 – Спринт 10 км. Мужчины
10 марта
13:45 – Гонка преследования 10 км. Женщины
16:30 – Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
12 марта
15:30 – Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
13 марта
16:10 – Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
14 марта
17:10 – Одиночная смешанная эстафета
16 марта
13:15 – Эстафета 4х6 км. Женщины
16:30 – Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
17 марта
13:15 – Масс-старт 12,5 км. Женщины
16:00 – Масс-старт 15 км. Мужчины