Чемпионат мира по биатлону 2020: Пидручный – в топ-10 спринтерской гонки, победил Логинов

15 февраля в итальянском Антхольце мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону. Победу одержал россиянин Александр Логинов.

Результаты мужского спринта

1. Александр Логинов (0+0) 22:48,1

2. Фийон Майе (1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (0+0) +19,5

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10. Дмитрий Пидручний (0+1) +56,4

25. Артем Прима (1+0) +1:26,4

42. Сергий Семенов (1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (0+1) +2:39,5

67. Богдан Цимбал (0+1) +2:49,1

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Борьба в гонке ожидаемо шла между французами и норвежцами, но свое слово в этом соперничестве сказал Александр Логинов. Россиянин чисто отстрелялся на двух огневых рубежах и не оставил шансов соперникам в борьбе за золото (6,5 секунды от второго места).

Серебро у француза Кантена Фийон Майе. Фантастическую гонку по скорости провел представитель Фийон Майе, который даже с одним промахом на стрельбе обогнал своего соотечественника Мартена Фуркада на 13 секунд.

Четвертое место и деревянная медаль у норвежца Тарьея Бё. Он чисто отстрелялся на рубежах, но не смог по дистанции догнать представителей Франции. Младший из братьев Бё – Иоганнес – допустил 1 промах на первом огневом рубеже, но ходом показал неплохой результат и финишировал пятым.

Результаты украинцев

Лучше всех среди представителей Украины выступил Дмитрий Пидручный, который занял 10 место. Проведя чисто первую лежку Дмитрий уступал промежуточном лидеру Тарьею Бё всего 1,3 секунды. Однако на стрельбе стоя Пидручный не смог закрыть последнюю мишень, а потом еще и наступил на палку и упал, тем самым потеряв шансы на медаль.

На 25-м месте тоже с одним промахом расположился Артем Прима. Сергей Семенов не закрыл две мишени и финишировал 42-м. Антон Дудченко и Богдан Цымбал (по 1 промаху) закончили гонку на 60-й и 67 позициях соответственно.

Видео падения Пидручного