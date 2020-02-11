Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
В итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Расписание соревнований – смотрите в материале Спорт24.
Мировые первенства проходят с 1958 года, наша команда участвует с 1993-м. За это время украинские биатлонисты завоевали 37 медалей - 7 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых. Это десятое место в общекомандном зачете. Больше всего наград выиграла Норвегия - 197 (71, 66, 60).
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Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону 2020
13 февраля
15:45. Смешанная эстафета
14 февраля
15:45. Спринт, женщины
15 февраля
15:45. Спринт, мужчины
16 февраля
14:00. Гонка преследования, женщины
16:15. Гонка преследования, мужчины
18 февраля
15:15. Индивидуальная гонка, женщины
19 февраля
15:15. Индивидуальная гонка, мужчины
20 февраля
16:15. Одиночная смешанная эстафета
22 февраля
12:45. Эстафета, женщины
15:45. Эстафета, мужчины
23 февраля
13:30. Масс-старт, женщины
16:00. Масс-старт, мужчины
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