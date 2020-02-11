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Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок

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Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание

В итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону. Расписание соревнований – смотрите в материале Спорт24.

Мировые первенства проходят с 1958 года, наша команда участвует с 1993-м. За это время украинские биатлонисты завоевали 37 медалей - 7 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых. Это десятое место в общекомандном зачете. Больше всего наград выиграла Норвегия - 197 (71, 66, 60).

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Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону 2020

13 февраля

15:45. Смешанная эстафета

14 февраля

15:45. Спринт, женщины

15 февраля

15:45. Спринт, мужчины

16 февраля

14:00. Гонка преследования, женщины

16:15. Гонка преследования, мужчины

18 февраля

15:15. Индивидуальная гонка, женщины

19 февраля

15:15. Индивидуальная гонка, мужчины

20 февраля

16:15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля

12:45. Эстафета, женщины

15:45. Эстафета, мужчины

23 февраля

13:30. Масс-старт, женщины

16:00. Масс-старт, мужчины

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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