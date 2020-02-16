Чемпионат мира по биатлону 2020: украинки не зацепились за награды в гонке преследования

На чемпионате мира по биатлону 2020 состоялась женская гонка преследования. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.

Результаты гонки

1. Доротея Вирер (Италия)

2. Дениз Херрман (Германия)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

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13. Елена Пидгрушная (Украина)

19. Юлия Джима

39. Вита Семеренко

43. Валентина Семеренко

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Ход борьбы за победу

Первой в гонке стартовала норвежка Марте Олсбю Ройселанд благодаря победе в спринте. Наша Елена Пидгрушная начала гонку 4-й и уже после первой стрельбы серьезно ухудшила свою позицию из-за 2 штрафных кругов.

Сьюзан Данкль (США) захватила лидерство в гонке и держала за спиной Олсбю и итальянку Доротею Вирер. Последняя после второй стрельбы вместе с Олсбю отработала чисто и захватила лидерство.

Быстрая стрельба на первой "стойке" позволила Вирер и Олсбю удержать лидерство. Немка Дениз Херрман несмотря на штрафной круг сохранила третье место.

Настоящая интрига развернулась после последней "стойки", где Вирер и Херрман допустили по промаху, а Олсбю – два. Итальянка Вирер преимущество в более чем 20 секунд не потеряла и стала чемпионкой мира.

Серебряную награду получила немка Дениз Херрман, которая продемонстрировала замечательную скорость. Марте Олсбю Ройселанд завоевала для Норвегии бронзу.

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Как выступили украинки

Как было сказано выше, Пидгрушная имела прекрасную стартовую позицию, но испортила себе гонку стрельбой (4 штрафных круга). Лидер сборной Украины финишировала только 13-й.

Юлия Джима перед последней стрельбой держалась в топ-10. Но три штрафных круга не позволили ей претендовать на высокую ступень – 18-е место.

Долгое время на бронзу гонки претендовала Вита Семеренко, которая первые две стрельбы отработала на ноль. Однако 4 штрафных круга после стрельбы стоя отодвинули Виту на 39 место.

Валентина Семеренко с 4 промахами заняла только 43-е место.