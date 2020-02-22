Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная выборола для Украины бронзу в эстафете, победила Норвегия

В субботу, 22 февраля, в итальянском Антхольце состоялась женская классическая эстафета. Украина завоевала бронзу в этой гонке.

Результат женской эстафеты

1. Норвегия 1:07:05.7

2. Германия +10,7

3. Украина +18,4

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Традиционно на первом этапе биатлонистки держались в тесной группе и только после второй стрельбы разбились на небольшие группы. Вплотную к третьему этапу лидерство в гонке держали хозяйки мирового первенства итальянки, но Федерика Санфилиппо заработала 2 штрафных круга и пропустила на лидирующую позицию Польшу.

На последнем этапе полячка Магдалена Гвиздон не выдержала напора мощных Швеции, Норвегии и Украины и потеряла медаль. Победу в гонке одержала сборная Норвегии благодаря прекрасной стрельбе Марты Олсби Ройзеланд на последнем этапе.

После последней стрельбы Елена Пидгрушная подняла Украину на второе место, но ходом не смогла удержать преимущество и финишировала третьей, пропустив вперед Германию. Это первая медаль для Украины на этом мировом первенстве!

Как прошла гонка для Украины

По ходу гонки претенденты на медали постоянно менялись, а Украина держалась в числе лидеров.

На первом этапе за Украину бежала Анастасия Меркушина. Она закрыла два огневых рубежа с шести патронов каждый, и передала эстафету Юлии Джимме седьмой (37 секунд отставания от лидера).

В свою очередь, Джима из семи патронов закрыла "лежку", но на "стойке" была точной и смогла поднять Украину на 6 позицию (+1:14,0).

Третьим этапом Вита Семеренко "лежку" закрыла из шести патронов и набрала отличный ход. На второй стрельбе Вита только из двух дополнительных патронов закрыла последнюю мишень и ушла на передачу эстафеты пятой, все еще сохраняя шансы на медаль.

Заключительным этапом Елена Пидгрушная в тесной группе приняла эстафету восьмой (54 секунды от лидеров). На первой стрельбе Елена отстрелялась чисто и сократила отставание от лидеров до 15 секунд! "Стойку" Елена провела чисто и смогла завоевать для Украины бронзу