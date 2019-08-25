Чемпионка мира Билодид спела гимн во время награждения: видео

84 Читати новину українською
Дария Билодид
Дария Билодид / Фото из открытых источников

18-летняя украинская дзюдоистка Дария Билодид стала двукратной чемпионкой мира. Украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории.

В финале Дария победила японку Фуну Тонако. На старте встречи ей удался бросок, чего хватило для защиты звания чемпионки мира.

Смотрите также: Известная дзюдоистка Билодид очаровала стильным образом: игривые фото

Билодид боролась в весовой категории до 48 кг. На момент победы ей было 18 лет и 11 месяцев. Билодид с ноября 2017 года проиграла только одну схватку.

Это произошло на Гран-при в Тбилиси, когда украинка проиграла в финале. За это время Билодид стала чемпионкой мира в двух возрастных категориях, стала чемпионкой Европы и Европейских игр.

После награждения на чемпионате мира 2019 года Дария на пьедестале почета спела национальный гимн Украины.

Видео награждения Дарьи Билодид

 

 

Чемпионат мира по дзюдо только начался в Токио. Продлится он до 1 сентября. В общем Украину на этом турнире будут представлять десять спортсменов: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба – до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг); женщины – Дарья Билодид, Марина Черняк (обе – до 48 кг), Мария Скора (до 57 кг), Елизавета Каланина, Галина Тарасова (обе – свыше 78 кг).

blog_ava
Автомобильный мост обрушился в Харькове: полиция открыла дело
сегодня
2397
Теги: Спорт Новости Спорта Дзюдо Дария Билодид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
сегодня 15:45 День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
52
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4549
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5103
"Фиорентина" и "Наполи" выдали невероятный матч, забив семь голов: видео
сегодня 12:55 "Фиорентина" и "Наполи" выдали невероятный матч, забив семь голов: видео
89
Непобедимый украинский боец одержал победу эффектным приемом: видео
сегодня 12:03 Непобедимый украинский боец одержал победу эффектным приемом: видео
449
Новости
Больше новостей
Залиште відгук