Чемпионка US Open после победы позвала соперницу на интервью: обе теннисистки расплакались

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Коко Гауфф – Наоми Осака
Коко Гауфф – Наоми Осака / twitter.com/usopen

Действующая чемпионка US Open Наоми Осака в третьем круге нынешнего турнира обыграла 15-летнюю хозяйку кортов Коко Гауфф. Японка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

После матча первая ракетка мира предложила расстроенной сопернице дать совместное интервью на корте.

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Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996-ом. Сначала она отказалась от интервью, но в итоге все же пообщалась с Мэри-Джо Фернандес.

Сквозь слезы она поблагодарила трибуны за поддержку, а потом сказала, что не хочет забирать момент у Осаки, которая заслужила победу.

21-летняя Осака затем обратилась к членам команды Гауфф, которых знает по тренировочной базе во Флориде, где Гауфф бывала еще ребенком: "Вы вырастили невероятную теннисистку", – после чего расплакалась сама.

На US Open продолжает борьбу украинка Элина Свитолина. Пятая ракетка мира 2-го сентября в 1/8 финала проведет матч с Мэдисон Киз.

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Теги: Спорт US Open Теннис
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