Чемпионский автобус команды сломался во время парада, футболистам пришлось толкать его: видео

Английский "Норвич" выиграл Чемпионшип и в следующем сезоне будет выступать в английской Премьер-лиге. По этому случаю по улицам города прошел чемпионский парад, который закончился курьезом.

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Автобус с футболистами, на которых были чемпионские медали, сломался по дороге. Поэтому игрокам пришлось выйти из него. Некоторые спортсмены решили "подтолкнуть" автобус, чтобы он продолжил свой маршрут.

Стоит добавить, что автобус сумел продолжить свой маршрут по улицам города вместе с футболистами. Они добрались до городского совета, где на площади вместе с фанатами отпраздновали чемпионство.