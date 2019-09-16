Чемпионский бой Беленюка и круг почета с украинским флагом: видео
Жан Беленюк во второй раз в карьере выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе. В Казахстане Беленюк одолел венгра Виктора Лёринца и стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов.
После боя Жан признался, что ему было крайне трудно одолеть венгерского соперника, поскольку тот слишком хорошо защишался.
Читайте также: Депутат Беленюк о чемпионстве: Для меня важно подтвердить, что могу совмещать несовместимые вещи
Поединок Беленюка против Лёринца оказался не слишком зрелищным. Борцы сосредоточились на тактической борьбе, которую выиграл именно украинец (2:1).
Жан Беленюк – Виктор Лёринц видео полного боя
Также после того, как Жан выиграл золотую награду, он прошел круг почета с украинским флагом.
NurSultan2019
Коло пошани на Barys Arena! #NurSultan2019Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Понеділок, 16 вересня 2019 р.
Позже состоялась церемония награждения Жана, после которой прозвучал гимн Украины.
Гімн України на Барис-Арені в м.Нур-Султан!! Дякуємо за перемогу @жан беленюкОпубліковано Посольство України в Республіці Казахстан Понеділок, 16 вересня 2019 р.
Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Уже завтра, 17-го сентября, Жана ждет работа в Верховной Раде.