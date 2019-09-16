Чемпионский бой Беленюка и круг почета с украинским флагом: видео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Жан Беленюк во второй раз в карьере выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе. В Казахстане Беленюк одолел венгра Виктора Лёринца и стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов.

После боя Жан признался, что ему было крайне трудно одолеть венгерского соперника, поскольку тот слишком хорошо защишался.

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Поединок Беленюка против Лёринца оказался не слишком зрелищным. Борцы сосредоточились на тактической борьбе, которую выиграл именно украинец (2:1).

Жан Беленюк – Виктор Лёринц видео полного боя

Также после того, как Жан выиграл золотую награду, он прошел круг почета с украинским флагом.

 

 

NurSultan2019

Коло пошани на Barys Arena! #NurSultan2019

Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Понеділок, 16 вересня 2019 р.

 

 

 

Позже состоялась церемония награждения Жана, после которой прозвучал гимн Украины.

 

 

Гімн України на Барис-Арені в м.Нур-Султан!! Дякуємо за перемогу @жан беленюк

Опубліковано Посольство України в Республіці Казахстан Понеділок, 16 вересня 2019 р.

 

 

Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Уже завтра, 17-го сентября, Жана ждет работа в Верховной Раде.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Жан Беленюк Вольная борьба
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