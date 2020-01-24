Чемпионский бой украинца Постола в Китае перенесли из-за вспышки коронавируса

Украинский боксер Виктор Постол не проведет бой против Хосе Карлоса Рамиреса в Китае. Причиной стало распространение коронавируса в этой стране.

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Информацию о том, что бой, который был запланирован на 1 февраля на китайском острове Хайнань, будет перенесен, озвучили промоутеры из Top Rank. В сообщении компании указано. что дата и место боя Постол – Рамирес будет определена впоследствии.

JUST ANNOUNCED: The Feb. 1 Junior Welterweight title fight between unified champ José Ramírez and Viktor Postol in has been postponed due to the coronavirus outbreak in China.

#RamirezPostol will be contested at a date and venue to be determined. Stay tuned for fight updates. — Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2020

"Самое важное – безопасность и здоровье наших бойцов и всех, кто работает над поединком. Надеемся, вскоре ситуацию удастся взять под контроль. С нетерпением ждем, что вскоре снова сможем проводить бои в Mission Hills Haikou", – заявил по этому поводу президент Top Rank Боб Арум.

Что известно о коронавирусе?Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Впоследствии вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Британию, в России зафиксировали два подозрения на болезнь. В Китае от этого вируса уже умерли 25 человек. Более восьми сотен были заражены.



Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек.



Отметим, что в Украине 23 января был проведен пресс-брифинг МОЗ Украины и ЦОЗ по ситуации распространения смертельной пневмонии. Сейчас вакцин и тестов на определение нового вида коронавируса нет, однако существует алгоритм лабораторной диагностики.

Поединок Постола и Рамиреса, в котором украинец может завоевать титулы по версиям WBC и WBO в полусреднем весе, изначально был запланирован на 1 февраля (в ночь на 2 февраля).