"Черноморец" оформит переход российского футболиста по паспорту другого государства

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Василий Павлов
Василий Павлов / progorodsamara.ru

Российский футболист Василий Павлов, который усилил "Черноморец", перешел в одесский клуб за молдавским паспортом.

Об этом рассказал пресс-атташе одесского "Черноморца" Сергей Мартынов.

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"Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять ее", – цитирует Мартынова российское издание "Чемпионат".

Павлов стал первым россиянином за последние пять лет, который перешел в клуб УПЛ. Россияне не подписывали контракты с украинскими клубами с сезона-2013/14.

Последним из российских игроков был Сергей Каретник, который перешел в феврале 2014 года из "Кубани-2" в донецкий "Металлург". Павлов в прошлом сезоне выступал за латвийский "Вентспилс".

"Черноморец" о переходе игрока объявил в четверг, 14 февраля.

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Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец Трансферы
Источник: 24 Канал
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