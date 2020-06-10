Четыре ярких нокаута: как вернулся бокс в США – видео
В ночь с 9-го на 10 июня в Лас-Вегасе (США) официально вернулся в профессиональный бокс. В четырех поединках промоутерской компании Top Rank были зафиксированы четыре победы нокаутом.
Как сообщал 24 канал, в главном событии обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон уверенно нокаутировал Феликса Карабальо.
Узнайте больше Стивенсон в элегантном стиле нокаутировал соперника – видео
Результаты других боев
Робейси Рамирес нокаутировал Йери Андухара уже в первом раунде поединка. Андухар пропустил удар в челюсть, и Рамирес добил оппонента еще несколькими ударами.
Видео нокаута Рамирес – Андухар
Джаред Андерсон нокаутировал Джонни Лангстона в третьем раунде. Джаред зажал соперника в углу и бил Лангстона, пока рефери не остановил поединок.
Гвидо Вианелло нокаутировал уже в первом раунде Дона Хайнесворта. Вианелло остановил Дона тяжелой "двойкой" прямо по голове. Хайнесворт не смог после этого продолжить бой.
Отметим, что вечер бокса в Лас-Вегасе проходил без болельщиков на трибунах.