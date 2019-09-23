Четыре игрока "Реала" в символической сборной по версии ФИФА

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Символическая сборная по версии ФИФА
Символическая сборная по версии ФИФА / twitter.com/fifacom

В Милане состоялось награждение лучших футболистов и футболисток прошлого сезона по версии ФИФА. В рамках церемонии была названа символическая сборная из 11 лучших игроков.

В символическую сборную по версии ФИФА попали четверо футболистов мадридского "Реала" и только два футболиста "Ливерпуля".

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11 лучших футболистов

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль / Бразилия)

Защитники: Марсело (Реал/Бразилия), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль / Нидерланды), Маттейс Де Лигт (Ювентус/Нидерланды), Серхио Рамос (Реал / Испания)

Полузащитники: Лука Модрич (Реал/Хорватия), Фрэнки Де Йонг (Барселона/Нидерланды), Эден Азар (Реал/Бельгия)

Нападающие: Мбаппе (ПСЖ/Франция), Лионель Месси (Барселона/Аргентина), Криштиану Роналду (Ювентус/Португалия)

 

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Теги: Спорт Футбол ФИФА Новости Спорта ФК Ливерпуль
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