Четыре игрока "Реала" в символической сборной по версии ФИФА
В Милане состоялось награждение лучших футболистов и футболисток прошлого сезона по версии ФИФА. В рамках церемонии была названа символическая сборная из 11 лучших игроков.
В символическую сборную по версии ФИФА попали четверо футболистов мадридского "Реала" и только два футболиста "Ливерпуля".
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11 лучших футболистов
Вратарь: Алиссон (Ливерпуль / Бразилия)
Защитники: Марсело (Реал/Бразилия), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль / Нидерланды), Маттейс Де Лигт (Ювентус/Нидерланды), Серхио Рамос (Реал / Испания)
Полузащитники: Лука Модрич (Реал/Хорватия), Фрэнки Де Йонг (Барселона/Нидерланды), Эден Азар (Реал/Бельгия)
Нападающие: Мбаппе (ПСЖ/Франция), Лионель Месси (Барселона/Аргентина), Криштиану Роналду (Ювентус/Португалия)