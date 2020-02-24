Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара признался в употреблении допинга

Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британец Мо Фара признался, что принимал запрещенное вещество, но не сообщил об этом антидопинговым организациям.

Об этом сообщается в документальная передача BBC "Панорама".

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В нарушении антидопинговых правил Фара признался комиссарам USADA, хотя британец категорически отвергал обвинения в приеме препарата.

Перед лондонским марафоном 2014 года главный медицинский директор по легкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четыре раза вводил L-карнитин в организм Фара. Через шесть дней после инъекций Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля, хотя должен был это сделать.

Год назад, когда представители Американского антидопингового агентства (USADA) в течение пяти часов опрашивали Мо Фару относительно L-карнитина, он категорически отрицал его применения.

По окончании допроса, Фара встретился с Барри Фаджем, которого USADA допрашивало накануне. После встречи Фара вернулся в комнату к представителям USADA и изменил свои прошлые показания, заявив, что делал инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном.

Согласно антидопинговым правилам, инъекции L-карнитина разрешены только в том случае, если их объем менее 50 мл. По информации BBC, объем L-карнитина, полученный Фарой, в целом составил 13,5 мл.