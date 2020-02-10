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Чиновники хотят забрать квартиру у звездного украинского боксера

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Виктор Вихрист / segodnya.ua

В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у боксера Виктора Вихриста, поскольку тот перешел в профессионалы.

Управление молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Вихриста стипендии в размере 6 тысяч гривен в месяц, сообщает telegraf.in.ua.

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Деньги предложили распределить между тремя другими спортсменами:

Учитывая ходатайство учреждений, заведений и организаций физической культуры и спорта города Кременчуга, дополнительно вносятся в список спортсменов-стипендиатов Кременчугского городского совета Полтавской области на 2020 год три спортсмена: Артищенко Руслан Владимирович (бокс) Семенцов Илья Денисович (греко-римская борьба) Щава Кирилл Сергеевич (велосипедный спорт) из расчета (11 месяцев х 2000 грн х 3 человека = 66 000 грн).

Также из-за невыполнения ряда условий боксера лишат служебной квартиры. Боксер получал жилье при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе и будет представлять Кременчуг на украинских и международных турнирах.

  • Виктор Вихрист объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника. На профессиональном ринге Виктор будет выступать не под своей фамилией, а как Виктор Фауст.
  • Виктор Фауст (Вихрист) дебютировал в профессиональном боксе с победы над белорусом Андреем Мазаником (13-11, 10 КО). Бой длился всего 55 секунд. Украинский боксер уверенно деклассировал своего оппонента, одержав свою первую победу на профи-ринге.
  • Федерация бокса Украины дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста за переход боксера в профессионалы, поскольку боксер был претендентом на медаль Олимпиады, а профессионалам запрещено принимать участие в олимпийском боксе.

Кто такой Виктор Вихрист? Вихрист – украинский боксер, который в течение многих лет входил в состав Национальной сборной Украины по боксу среди мужчин. Является многократным чемпионом Украины. Выступал в составе профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы". Победитель и призер международных турниров высшей категории.

Первый весомый титул завоевал в 2017 году, завоевав золото на Чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который проходил в Харькове. В 2019 году подтвердил статус сильнейшего боксера Европы, став чемпионом Европейских игр в Минске в составе сборной Украины.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Виктор Выхрист
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