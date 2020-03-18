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Чисора готов сразиться с Усиком при пустых трибунах – дерзкое заявление британца

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Британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) рассказал о своем отношении к коронавирусу, а также выразил готовность провести бой против Александра Усика (17-0, 13 КО) при пустых трибунах.

Слова британца цитирует Behind The Gloves.

К слову Усик перед боем с Чисорой продемонстрировал отличную координацию: видео

Да, меня полностью устраивает вариант с проведением боя за закрытыми дверями в присутствии судейского корпуса,
– сказал Чисора.

Он также пообещал, что нанесет сокрушительный удар, который сотрясет Усика и позволит ему победить нокаутом.

"Я полностью уверен в себе. Я буду бить его, а он – меня. Мы будем бить друг друга, но я не имею никаких сомнений, что в один момент нанесу ему сокрушительный удар, который встряхнет его и позволит мне его вырубить", – добавил британец.

  • Дерек Чисора на днях согласовал бой с украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне.
  • Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хевивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.
  • Победитель боя Усик – Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа. Британский чемпион проведет защиту титула против Пулева 20 июня.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Усик - Чисора Бокс
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