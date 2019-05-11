ЧМ-2019 по хоккею: Чехия сенсационно победила Швецию, Словакия одолела США

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Чехия разгромила Швецию на ЧМ-2019
Чехия разгромила Швецию на ЧМ-2019 / Фото из открытых источников

В пятницу, 10 мая, завершились матчи первого игрового дня на чемпионате мира по хоккею.

Чехия – Швеция 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Действующие чемпионы мира шведы начали защиту титула с сенсационного поражения. Обладая более мощным составом, скандинавы без вариантов уступили команде Чехии.

В составе номинальных хозяев забивали: Варна (дубль), Кубалик, Фроляк, Коварж. За Швецию два гола забили Хернквист и Линдблом.

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США – Словакия 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Словакия открывала домашний чемпионат мира против сборной США, одержав победу со счетом 4:1.

Хозяева умело сыграли в обороне, не дали развернуться скоростным форвардам соперника и использовали свои шансы. При отличной поддержке своих болельщиков, словаки ярко начали турнир.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10-го по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Гренборга переиграли Швейцарию (3:2).

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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