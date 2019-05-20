ЧМ-2019 по хоккею: стали известны все участники плей-офф и сетка турнира

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких городах Кошице и Братислава, стали известны все участники плей-офф раунда.

Из группы A в 1/4 финала вышли Финляндия, США, Канада и Германия. Пока еще не известно точное расположение команд в турнирной таблице, поскольку осталось сыграть один тур. Канада и Дания должны сыграть еще матч 6-го тура.

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В группе A участие в плей-офф себе обеспечили Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. В этой группе также может измениться расположение сборных в таблице.

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 в данный момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)

Четвертьфинал №2. США (2А) – Швеция (3В)

Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Канада (3А)

Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)