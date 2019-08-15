Что ждет "Динамо" с Алексеем Михайличенко? Опрос

Легендарный в прошлом футболист "Динамо" Алексей Михайличенко возглавил киевский клуб. Михайличенко давно работает в структуре "бело-синих" и уже возглавлял главную команду.

Во главе "Динамо" Михайличенко дважды выигрывал чемпионат Украины (2003, 2004), Кубок Украины (2003) и стал обладателем Суперкубка Украины (2004).

Читайте также: Алексей Михайличенко возглавил "Динамо"

На тренерском мостике Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов.

Что интересно, Михайличенко в свое время был уволен с должности главного тренера "Динамо", поскольку проиграл в первом матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Трабзонспору". С новым тренером Йожефом Сабо киевляне одолели турецкий клуб.