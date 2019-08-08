ЦСКА – Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганская "Заря" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет против болгарского ЦСКА в четверг, 8 августа. Букмекеры оценили шансы команд на победу, а также на проход в следующий раунд квалификации.

Прогноз букмекеров на матч ЦСКА София – Заря

Несмотря на все перипетии, ЦСКА является самым титулованным болгарским клубом. Армейцы 31 раз становились чемпионами высшего дивизиона страны. В активе столичного клуба 21 кубок Болгарии, а также 4 триумфа в Суперкубке.

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ЦСКА не слишком удачно стартовал в чемпионате Болгарии, за стартовые два тура команда Петровича добыла всего одно очко. После 4-х туров софийцы занимают лишь 6-ю строчку турнирной таблицы. Также болгарам тяжело дался поединок со скромным хорватским "Осиеком" в предыдущем раунде ЛЕ (1:0, 1:1).

Зато луганчане разгромили "Будучност" в квалификации Лиги Европы (4:1 по сумме двух матчей), а также уверенно стартовали в УПЛ, заработав 4 очка после стартовых двух туров.

Прогноз MarathonBet

Коэффициент на победу луганчан – 3,1. На то, что выигрывают хозяева – 2,4. На ничью экперты предлагают – 3,18.



Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "ЦСКА"

Результативных свершений от "Зари" эксперты не ждут. Вероятность того, что гости забьют как минимум дважды оценивают большим коэффициентом 3,50, а ЦСКА более полутора – 2,6.



Прогноз на количество забитых голов в матче "Заря" – "ЦСКА"

Прогноз Фаворит Спорт

Букмекеры выделяют небольшим фаворитом в матче именно хозяев поля. На победу подопечных Виктора Скрипника коэффициент 3,15. Победу ЦСКА в родных стенах букмекеры оценили коэффициентом 2,25. Ничейный результат – 3,25.

Уже сейчас букмекеры оценили шансы команды выйти в следующий раунд квалификации. Шансы болгарского клуба оценены ниже. На то, что ЦСКА пройдет "Зарю", коэффициент – 2,15. Проход "Зари" в следующий раунд – коэффициент 1,65.

Прогноз Pari Match

Коэффициент на то, что хозяевам поля удастся одержать победу минимум в один мяч – 3,50. Если же такого результата достигнет "Заря" – 6:30. Хороший коэффициент на то, что "Заря" выиграет оба тайма – 11.

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Если ЦСКА победит луганчан, но при этом не пропустит в свои ворота, коэффициент 3,25. Коэффициент на то, что "Заря" победит клуб из Болгарии и оставит свои ворота неприкосновенными – 4,80.