Цуренко уступила белоруске в Индиан-Уэллсе и покинула турнир: видео

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла матч третьего круга на хардовом турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Украинка уступила Арине Соболенко из Беларуси в двух сетах.

Арина Соболенко – Леся Цуренко 2:0 (6:2, 7:5)

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Поединок продолжался 1 час и 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 5:7. За это время украинка ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. В свою очередь, девятая сеяная сделала 1 эйс, 2 "двойных" и реализовала 6 брейк-пойнтов.

В целом, неплохой поединок от Леси, но соперница была ей не по зубам. Чтобы выигрывать у такой Соболенко, нужно показывать игру немного другого уровня.

Для Цуренко это был 31 матч в карьере против соперницы из топ-10. На счету Леси восемь побед над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA.

Ранее Спорт 24 писал, что турнир покинула другая украинка Екатерина Козлова, которая проиграла Симоне Халеп. Еще одна представительница Украины Элина Свитолина продолжает выступление в Индиан-Уэллсе и в 1/8 финала сыграет против австралийки Эшли Барти.

Видеообзор матча Соболенко - Цуренко

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