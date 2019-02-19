Цуренко в супертяжелом матче сумела обыграть китаянку на турнир в Дубаи и снова сыграет с Халеп

Украинская теннисистка Леся Цуренко сумела пробиться в третий круг турнира WTA Premier 5 в Дубае. Она обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Несмотря на то, что китаянка не входит в топ-100 мирового рейтинга WTA (Цуренко на 23-й позиции), она сумела навязать борьбу украинке. Хотя началось все для Цуренко довольно легко: выиграв первый гейм на подаче соперницы, она довела первый сет до победы 6:4.

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Была близка к тому, чтобы довести матч до победы, украинка и во втором сете. Она вела 4:1, реализовав три брейка подряд. И после этого Чжу Линь выиграла четыре гейма и вышла вперед в счете. Для определения победительницы пришлось играть тай-брейк, и здесь уже успех был на стороне китаянки.

В третьем сете ключевой стала игра теннисисток на подаче соперницы. Чжу Линь проиграла все свои четыре гейма, в которых она подавала. Зато Цуренко отдала сопернице лишь три гейма, в итоге оформив победу. На этот матч украинка потратила 2,5 часа.

Леся Цуренко – Чжу Линь 2:1 (6:4, 6:7(5), 6:3)

Теперь в третьем круге турнира в Дубае Леся Цуренко сыграет против Симоны Халеп. С румынкой, которая является второй ракеткой мира, украинка играла неделю назад на турнире в Дохе. Тогда победу одержала Халеп.