Цуренко заменит Свитолину в основной сетке престижного турнира в Штутгарте

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

Украинская теннисистка Леся Цуренко стала участницей основной сетки турнира в Штутгарте после отказа от участия первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнований на грунтовых кортах в Штутгарте, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. Она и до сих пор восстанавливается после травмы. И находится в Швейцарии, где тренируется и готовится к возвращению на корты.

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Цуренко во второй раз выступит на "Porsche Tennis Grand Prix": в 2010 году украинка уступила на старте квалификации.

Отметим, что за место в основной сетке соревнований в Штутгарте будет бороться и другая украинка Катарина Завацкая.

Кроме того, турнир пропустят такие звезды мирового тенниса, как Слоан Стивенс, Дэниэл Коллинс, Мария Шарапова и Доминика Цибулкова.

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Теги: Спорт Новости Спорта Леся Цуренко Елина Свитолина Теннис
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