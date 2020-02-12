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Цыганков и Жуниор Мораес получили персонализированные лица в PES 2020

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Виктор Цыганков / ФК "Динамо"

В обновлениях от футбольного симулятора PES 2020 лица двух игроков сборной Украины были персонализированы.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков и нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получат персонализированные лица в обновлении футбольного симулятора PES 2020.

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Лица тех игроков, которые будут обновлены, опубликованы на официальной странице игры в Instagram.

Кроме Цыганкова и Мораеса, обновления лиц также будут у Эстебана Андрада ("Бока Хуниорс"), Георги Джикия ("Спартак", Москва), Дугласа Сантоса ("Зенит").

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Также персонализированные лица получат Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия"), Робин Кох ("Фрайбург"), Никлас Штарк ("Герта") и Жонатан Иконе ("Лилль").

Игра eFootball Pro Evolution Soccer 2020 вышла летом 2019 года. Она доступна на PC, Xbox One и PS4. Единственными украинскими командами, которые официально представлены в этой игре, является "Динамо" и "Шахтер". Разработчик PES компания Konami – эксклюзивный партнер УЕФА. Она выпустит специальное обновление игры под Евро-2020, на котором сыграет сборная Украины.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол Игры Киберспорт Шахтер
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