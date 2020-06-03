Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык возмутился фактом, что донецкий "Шахтер", будучи временным хозяином стадиона НСК "Олимпийский", снял все исторические плакаты и портреты киевского "Динамо" в подтрибунных помещениях.

Как известно, на время карантина "Шахтер" будет проводить все свои домашние матчи в Киеве, на НСК "Олимпийский". Об этом журналист рассказал в программе "Цыганык LIVE".

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Донецкий "Шахтер" будет играть на "Олимпийском" только до конца сезона. "Динамо" достаточно благородно ушло, когда дало "Шахтеру" определенный период времени сыграть на "Олимпийском".



Но для чего там необходимо было снимать портреты и плакаты? Ну, это уже вопрос непосредственно к хозяину поединка. Я считаю, что все должны пойти друг другу навстречу. Все должны помогать. Ну, не пустили бы, тогда вынуждены были бы две команды ехать в Харьков играть, потом возвращаться обратно. Почему бы не поделиться стадионом? Это моя точка зрения,

– сказал Цыганик.



"Шахтер" снял плакаты "Динамо" на НСК "Олимпийский" / Фото: Андрей Шахов

Шахтер – Динамо: главное