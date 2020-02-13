Даяна Ястремская очаровала соблазнительным фото в Instagram
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выложила в соцсетях фотографии после фотосессии.
И если на первых фотографиях девушка была в плаще и платье, то в этот раз на фото она предстала без них.
К слову: Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине
При этом в подписи к фото Ястремская использовала сложенные в молитве руки. А среди хэштэгов – appreciate (ценить) и silence (тишина).
Стоит отметить, что это впервые Ястремская публикует столь провокационное фото. До этого девушка в соцсетях была более сдержанна.
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