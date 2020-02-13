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Даяна Ястремская очаровала соблазнительным фото в Instagram

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Даяна Ястремская / instagram.com/dayana_yastremskay

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выложила в соцсетях фотографии после фотосессии.

И если на первых фотографиях девушка была в плаще и платье, то в этот раз на фото она предстала без них.

К слову: Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине

При этом в подписи к фото Ястремская использовала сложенные в молитве руки. А среди хэштэгов – appreciate (ценить) и silence (тишина).

Стоит отметить, что это впервые Ястремская публикует столь провокационное фото. До этого девушка в соцсетях была более сдержанна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#life#appreciate#girl#girlpower#instagood#mood#odessa#tennis#photooftheday#photoshoot#silence

Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

 

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Теги: Новости Спорта Даяна Ястремская Спорт Теннис
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