Даяна Ястремская очаровала соблазнительным фото в Instagram

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выложила в соцсетях фотографии после фотосессии.

И если на первых фотографиях девушка была в плаще и платье, то в этот раз на фото она предстала без них.

К слову: Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине

При этом в подписи к фото Ястремская использовала сложенные в молитве руки. А среди хэштэгов – appreciate (ценить) и silence (тишина).

Стоит отметить, что это впервые Ястремская публикует столь провокационное фото. До этого девушка в соцсетях была более сдержанна.