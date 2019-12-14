Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине

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Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

В Киеве состоялся торжественный вечер Федерации тенниса Украины, на котором вручили индивидуальные награды по итогам 2019 года.

Игроком года назвали Даяну Ястремскому. В 2019 года теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место, сообщает btu.org.ua.

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В номинации Юниор года лучшей стала Дарья Снигур. Она выиграла юниорский Wimbledon и стала финалисткой юниорского Итогового турнира.

Командой года стала сборная Украины среди юношей до 16 лет, в которую вошли Вячеслав Белинский, Михаил Моссур и Илья Максимчук.

Украинцы заняли шестое место на Летнем кубке Европы и впервые в истории украинского тенниса квалифицировались на юниорский Кубок Дэвиса.

В Зал славы украинского тенниса вошли теннисистки Виктория Кутузова и Татьяна Перебийнис, а также тренеры Андрей Луценко (первый наставник Элины Свитолиной и Любови Костенко) и Орест Терещук – экс-игрок сборной Украины и капитан команды в Кубке Дэвиса.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Теннис
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