Даяна Ястремская выиграла первый матч для сборной Украины на Кубке Федераций

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Федерация тенниса Украины

Сборная Украины по теннису удачно стартовала на Кубке Федераций. Даяна Ястремская принесла победу нашей команде в первом матче против сборной Швеции. 18-летней украинке противостояла опытная Йоханна Ларссон.

Еще в первом сете Ястремская при счете 2:1 в свою пользу сумела выиграть брейк-пойнт. В конце сета она отдала свою подачу сопернице, однако в следующем гейме отыгралась, тем самым выиграв сет.

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Во втором сете у Ястремской не возникло проблем с соперницей. Украинка выиграла четыре гейма подряд. При этом Ларссон сумела взять только два гейма за сет (один из них – на подаче украинки).

Даяна Ястремская – Йоханна Ларссон 2:0 (6:4, 6:2)

Следующий матч сборной Украины – с участием Леси Цуренко. Ей будет противостоять Ребекка Петерсон. В случае, если она одержит победу, Украина досрочно выигрывает в противостоянии со шведками. В противном случае все придется решать в третьем матче, где в парном разряде Надежда Киченок и Марта Костюк будут противостоять Мариам Бьорклунд и Корнелии Эмили Листер.

7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля – с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

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Теги: Даяна Ястремская Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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