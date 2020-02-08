Далакян – Перес: где смотреть онлайн чемпионский бой в Киеве

8 февраля в Киеве состоится бой между Артемом Далакяном и Хосбером Пересом. Украинец Далакян в этом бою будет защищать звание чемпиона мира по версии WBA в лимите второй самой легкой веса (до 52,2 кг).

Бой Далакян – Перес состоится в Киеве в КВЦ "Парковый". Поэтому многие желающие смогут посмотреть его вживую.

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Вечер бокса в Киеве в прямом эфире покажет телеканал xsport. Начало трансляции в 17:00. Организаторы решили провести турнир "Ты – чемпион", в формате которого восемь боксеров проведут трираундовые бои. Победитель же будет определен по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Сам бой Далакян – Перес начнется около 21:00. Просмотреть его онлайн на сайте xsport по ссылке.

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