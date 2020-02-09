Далакян провел сложнейшую защиту пояса WBA и оставил титул чемпиона в Украине – видео

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) защитил свой пояс от венесуэльца Йосбера Переса (17-3, 15 КО).

Боксеры провели в ринге все 12 раундов. Претендент оказался неудобным соперником, который постоянно пытался отвечать на удары украинца, но все же работал менее качественно.

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В конце поединка Далакян попытался потрясти оппонента, но Перес начал вязать руки и не дал завершить бой досрочно.

В итоге, Далакян победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

Таким образом, Артем Далакян в четвертый раз успешно защитил пояс чемпиона мира по версии WBA. За свою карьеру 32-летний украинец провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед (14 – нокаутом). Перес потерпел 3-е поражение на профессиональном ринге в 20 боях.

Артем Далакян – Йосбер Перес видео боя