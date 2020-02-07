Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз букмекеров на бой за титул WBA

8-го февраля украинский боксер Артем Далакян проведет защиту чемпионского пояса WBA в легчайшем весе. Соперником украинца будет венесуэлец Хосбер Перес. Букмекеры оценили шансы боксеров одержать победу.

Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз

Далакян на профессиональном ринге не знает горечи поражений. Украинец выиграл 19 поединков, 14 из которых завершились нокаутом. В легчайшем весе украинцу нет равных.

Вероятно, что в случае успешной защиты против Хосбера Переса украинец попытается провести объединительный поединок, чтобы завоевать новый чемпионский титул.

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Прогноз Фаворит Спорт

Для Далакян это уже четвертая подряд защита чемпионского пояса. Специалисты убеждены, что украинец сохранит титул. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 1,01.

Хосбер Перес так называемый андердог. Его шансы отобрать титул оценены коэффициентом 16. Коэффициент на ничью в поединке – 34.

Прогноз Pari Match

В победе украинского боксера уверены и специалисты Pari Match. Победу Артема эксперты оценивают коэффициентом 1,07.

Однако в Pari Match дают Пересу больше шансов одержать победу, чем другие букмекеры. Победа Переса оценена коэффициентом 7,50.

Прогноз 1xbet

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом.

Эксперты 1xbet предлагают коэффициент 7,7 на успех Переса в поединке с Далакяном. Коэффициент на победу украинца – 1,06.

Обзор боя Далакян – Перес читайте на сайте Спорт24.