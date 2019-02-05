Данченко о переезде в Россию: Футбол не связан с политикой, я приехал получать удовольствие

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко, который перешел в российский "Енисей" на правах аренды, поделился эмоциями от трансфера в новый клуб. Игрок рассказал, что в "Шахтере" на него не рассчитывают.

Данченко заявил, что очень счастлив, что принял предложение российского клуба.

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Проводили сборы с "Шахтером", но дали понять, что нужно идти в новую команду. Пришло предложение из "Енисея", я его принял. Очень рад, что подписал с этой командой контракт. Я бы не хотел обсуждать другие предложения. Они были, но конкретно было от "Енисея". Хотелось снова попробовать русскую премьер-лигу, поиграть здесь, потому и выбрал,

– заявил футболист.

Также Данченко сказал, что разделяет спорт и политику.

Впечатления хорошие, позитивные. Первые дни всегда тяжелые, нужно со всеми познакомиться, влиться в коллектив. Три дня уже здесь, притираюсь к новому клубу, партнерам. Проблем не вижу. Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть, получать удовольствие от футбола и чемпионата,

– сказал Данченко.

Олег Данченко стал игроком красноярского "Енисея", выступающего в Премьер-лиге России, 1-го февраля. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. Ранее футболист играл в России на правах аренды за "Анжи".

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