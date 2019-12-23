Даниель Дюбуа – новая грозная сила супертяжелого веса

Поздно вечером в субботу, 21 декабря, в Лондоне состоялся боксерский поединок между проспектом супертяжелого веса Даниелем Дюбуа и японцем Киотаро Фуджимото. Британец одержал уверенную победу нокаутом во 2 раунде.

Поединок между перспективным боксером из Лондона и середняком из Японии не выглядел, как противостояние равных соперников. Сразу после стартового гонга молодой боксер занял центр ринга. Первый же джеб от Дюбуа эффектно попал точно в голову Киотаро. После этого он систематически принимал на себя удары, изредка наносил одиночные удары, преимущественно в корпус британца. В 2 раунде Фуджимото пропустил правый джеб, от которого не смог удержаться на ногах. Нокдаун. Даниель попытался его добить. Прижал к канатам, но сначала не получилось. Казалось, что андердог смог отойти, однако снова пропустил тяжелый правый хук, который поставил точку в этой встрече. Нокаут.

Видео боя Даниель Дюбуа – Киотаро Фуджимото

Этот успех закрепил молодого боксера среди топов супертяжелого веса. Теперь есть все основания ожидать в следующем поединке серьезного оппонента из топ-10 этой весовой категории. Хотелось бы увидеть Даниеля против таких бойцов, как Дилиан Уайт, Джозеф Паркер или Карлос Такам.

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По мнению многих экспертов, в Дюбуа есть все шансы составить достойную конкуренцию сегодняшним чемпионам Энтони Джошуа, Деонтею Уайлдеру, Тайсону Фьюри. Для этого у 22-летнего спортсмена есть все необходимые ресурсы. Он высокий (рост 196 сантиметров), атлетический, обладает разовым нокаутирующим ударом, хорошей боксерской школой.

Боксом начал заниматься в 8 летнем возрасте. Регулярно был представителем молодежных и юношеских сборных Англии всех возрастов. Был участником различных международных турниров, где доходил до стадии полуфинала, четвертьфинала. Всего на любительском ринге провел 70 боев, в которых одержал 65 побед, 5 раз потерпел поражение. Важным нюансом является то, что большинство побед получил нокаутом.

Планировалось, что Даниель должен был поехать на Олимпийские Игры в Токио. Однако сам спортсмен решил, что затягивать свою любительскую карьеру так долго будет не рационально. Запланировал, что за четыре года (в 2020 году) станет чемпионом мира и перешел в профессионалы в 2017 году.

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На данный момент его профессиональный рекорд составляет 14 боев, 14 побед, 13 из которых он выиграл нокаутом. Среди списка его жертв уже числятся достаточно серьезные имена: крепкий соотечественник Том Литл, экс-претендент и противник Виталия Кличко – Кевин Джонсон (единственный, кого он не смог нокаутировать), неплохие середняки Разван Кожану и Ричард Ларетей, Натан Горман и Эбенезер Тете.

Дюбуа воспринимают в Британии, как нового боксера калибра Леннокса Льюиса. Он уже имеет мощную фанатскую базу. Поединки с его участием начинают ставить последними на боксерских вечерах, как главный ивент.

Что ж, посмотрим, оправдается ли надежда британцев на нового чемпиона.