Данк украинского баскетболиста попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: эффектное видео

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Владимир Герун
Владимир Герун

Удачный бросок украинского центрового испанского "Бреогана" Владимира Геруна попал в топ-7 моментов чемпионата Испании.

В первой четверти матча против "Уникахи" украинец эффектно завершил атаку своей команды.

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Видео топ-7 моментов игрового дня чемпионата Испании

Матч закончился победой "Бреогана" со счетом 83:75. Герун в этом матче провел на паркете почти 27 минут. За это время он заработал 13 очков и сделал 8 подборов. Однако его команда и в дальнейшем находится вблизи зоны вылета чемпионата Испании.

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Теги: Спорт Баскетбол Новости Спорта
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