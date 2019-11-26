Дария Билодид поборется за звание лучшей спортсменки года

Украинская дзюдоистка Дария Билодид претендует на звание лучшей спортсменки 2019 года. Международная ассоциация спортивных журналистов (AIPS) назвала претендентов на звание лучших спортсмена и спортсменки 2019 года.

Голосование завершится 28 декабря. Репортеры, которые входят в AIPS, будут отдавать за кандидатов свои голоса.

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Среди претенденток на звание лучшей спортсменки 2019 года – чемпионка мира и Европы, украинская дзюдоистка Дарья Билодид.

Чего достигла Билодид в 2019 году?В этом году дзюдоистка выиграла золото чемпионата мира в Токио (Япония). Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.



Также в 2019 году 19-летняя Дарья выиграла золотую медаль на II Европейских играх. Билодид в сезоне потерпела лишь одно поражение при 16-и победах.

К слову: Украинская дзюдоистка Дария Билодид победила на турнире в Абу-Даби

Конкурентки Билодид:

теннисистка Эшли Барти (Австралия)

теннисистка Бьянка Андрееску (Канада)

дзюдоистка Кларисс Агбегнену (Франция)

легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)

легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

Юлимар Рохас (Венесуэла)

Дина Эшер-Смит (Великобритания)

биатлонистка Доротея Вирер (Италия)

боксер Кэти Тейлор (Ирландия)

пловчиха Катинка Госсу (Венгрия)

пловчиха Реган Смит (США)

спортсменка Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)

футболистка Меган Рапино (США)

горнолыжница Микаэла Шиффрин (США)

борец Рисако Каваи (Япония)

мастерица академической гребли Санита Пушпур (Ирландия)

гимнастка Симона Байлс (США)

лыжница Терезе Йогауг (Норвегия).

Среди мужчин на титул лучшего спортсмена мира 2019 года претендентов из Украины нет.