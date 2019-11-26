Дария Билодид поборется за звание лучшей спортсменки года

9 Читати новину українською
Дария Билодид / judolnside.com

Украинская дзюдоистка Дария Билодид претендует на звание лучшей спортсменки 2019 года. Международная ассоциация спортивных журналистов (AIPS) назвала претендентов на звание лучших спортсмена и спортсменки 2019 года.

Голосование завершится 28 декабря. Репортеры, которые входят в AIPS, будут отдавать за кандидатов свои голоса.

Читайте также: Украинку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой мира

Среди претенденток на звание лучшей спортсменки 2019 года – чемпионка мира и Европы, украинская дзюдоистка Дарья Билодид.

Чего достигла Билодид в 2019 году?В этом году дзюдоистка выиграла золото чемпионата мира в Токио (Япония). Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

Также в 2019 году 19-летняя Дарья выиграла золотую медаль на II Европейских играх. Билодид в сезоне потерпела лишь одно поражение при 16-и победах.

К слову: Украинская дзюдоистка Дария Билодид победила на турнире в Абу-Даби

Конкурентки Билодид:

  • теннисистка Эшли Барти (Австралия)
  • теннисистка Бьянка Андрееску (Канада)
  • дзюдоистка Кларисс Агбегнену (Франция)
  • легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)
  • легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
  • Юлимар Рохас (Венесуэла)
  • Дина Эшер-Смит (Великобритания)
  • биатлонистка Доротея Вирер (Италия)
  • боксер Кэти Тейлор (Ирландия)
  • пловчиха Катинка Госсу (Венгрия)
  • пловчиха Реган Смит (США)
  • спортсменка Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
  • футболистка Меган Рапино (США)
  • горнолыжница Микаэла Шиффрин (США)
  • борец Рисако Каваи (Япония)
  • мастерица академической гребли Санита Пушпур (Ирландия)
  • гимнастка Симона Байлс (США)
  • лыжница Терезе Йогауг (Норвегия).

Среди мужчин на титул лучшего спортсмена мира 2019 года претендентов из Украины нет.

Золотой мяч 2019: букмекеры назвали имя вероятного победителя
сегодня
2452
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Дзюдо Дария Билодид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
сегодня 19:55 В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
Юрій Семенюк 12
Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
25 ноября 11:09 Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
Андрій Тудовші 401
Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
сегодня 16:00 Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
62
Вратарь забил гол, пробив со своей штрафной через все поле: впечатляющее видео
25 ноября 15:37 Вратарь забил гол, пробив со своей штрафной через все поле: впечатляющее видео
Юрій Семенюк 600
Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
сегодня 15:46 Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
Юрій Семенюк 137
Новости
Больше новостей
Залиште відгук