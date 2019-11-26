Дария Билодид поборется за звание лучшей спортсменки года
Украинская дзюдоистка Дария Билодид претендует на звание лучшей спортсменки 2019 года. Международная ассоциация спортивных журналистов (AIPS) назвала претендентов на звание лучших спортсмена и спортсменки 2019 года.
Голосование завершится 28 декабря. Репортеры, которые входят в AIPS, будут отдавать за кандидатов свои голоса.
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Среди претенденток на звание лучшей спортсменки 2019 года – чемпионка мира и Европы, украинская дзюдоистка Дарья Билодид.
Чего достигла Билодид в 2019 году?В этом году дзюдоистка выиграла золото чемпионата мира в Токио (Япония). Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.
Также в 2019 году 19-летняя Дарья выиграла золотую медаль на II Европейских играх. Билодид в сезоне потерпела лишь одно поражение при 16-и победах.
К слову: Украинская дзюдоистка Дария Билодид победила на турнире в Абу-Даби
Конкурентки Билодид:
- теннисистка Эшли Барти (Австралия)
- теннисистка Бьянка Андрееску (Канада)
- дзюдоистка Кларисс Агбегнену (Франция)
- легкоатлетка Далайла Мугаммад (США)
- легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
- Юлимар Рохас (Венесуэла)
- Дина Эшер-Смит (Великобритания)
- биатлонистка Доротея Вирер (Италия)
- боксер Кэти Тейлор (Ирландия)
- пловчиха Катинка Госсу (Венгрия)
- пловчиха Реган Смит (США)
- спортсменка Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
- футболистка Меган Рапино (США)
- горнолыжница Микаэла Шиффрин (США)
- борец Рисако Каваи (Япония)
- мастерица академической гребли Санита Пушпур (Ирландия)
- гимнастка Симона Байлс (США)
- лыжница Терезе Йогауг (Норвегия).
Среди мужчин на титул лучшего спортсмена мира 2019 года претендентов из Украины нет.