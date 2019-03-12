Дарио Срна готов вернуться в "Шахтер": детали

Защитник "Кальяри" Дарио Срна заявил, что готов вернуться в "Шахтер" в любой момент.

В интервью "Большому футболу" Дарио Срна рассказал о времени, проведенном в "Шахтере" и возможности возвращения в донецкий клуб.

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Если я буду нужен "Шахтеру" в любой роли, я всегда скажу "да". Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен "Шахтеру" – я буду там. И я уверен, что смогу помочь.

"Звоню Дуляю и начинаю задавать вопросы, а он мне говорит, что я спрашиваю, как президент "Шахтера". Всегда узнаю, как команда, как тренируетесь, как новички. Я переживаю, потому что провел здесь 15 лет и хочу, чтобы все оставалось на высоком уровне. Болельщикам "Шахтера", которые находятся в Донецке, на Донбассе, хочу сказать, что скучаю за ними. Хочу передать им большой привет, хочу чтобы у них было много сил выдержать то, что происходит. Я уверен, что в один день мы вместе будем играть и смотреть футбол "Шахтера" на "Донбасс Арене", – сказал Дарио.

Дарио Срна перешел в "Кальяри" из "Шахтера" летом этого года в статусе свободного агента. В составе "горняков" защитник играл в течение 15 лет. Почти весь прошлый сезон пропустил из-за дисквалификации за употребление допинга.

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