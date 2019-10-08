Дебютный бой Усика в супертяжах под угрозой срыва: соперник провалил допинг-тест
Голландец Тайрон Спонг, соперник Александра Усика, попался на применении запрещенных препаратов и может не выйти на ринг против украинца 12 октября.
В пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список подозрительных.
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Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин, а также в качестве препарата от бесплодия для женщин.
Один из промоутеров Усика Эдди Хирн заявил, что уже ведет переговоры с тремя-четырьмя боксерами на замену Спонгу, чтобы бой украинца 12 октября все же состоялся.
Мы контактировали с WADA, они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь результаты отправятся в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Вскоре появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники,
– написал Хирн в своем Twitter.
Бой Усика и Спонга должен был состояться 12 октября на Wintrust Arena. До этого украинец провел тренировочный лагерь в США.
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В последнем бою украинец тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Беллью (30-3, 20 КО) – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе. Он состоялся еще 10 ноября 2018 года. После этого должен был быть бой против Карлоса Такама 25 мая, который должен был стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Однако незадолго до боя украинец травмировал руку, поэтому бой перенесли, а впоследствии Такам договорился с другим соперником.
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