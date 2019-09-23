Дела идут то лучше, то хуже, – Свитолина рассказала о своем здоровье

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о состоянии своего здоровья перед турниром в Ухане (Китай). Элина начнет соревнования со стадии 1/16 финала.

По словам Свитолиной, ее цель – в конце сезона попасть на Итоговый турнир, который она в прошлом году выиграла.

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Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой сыграть в Пекине. Моя цель – быть здоровой на корте. Среди других целей – выступление на Итоговом турнире. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду,

– цитирует Элину БТУ.

На турнире в Гуанчжоу Свитолина отказалась доигрывать матч и покинула соревнования из-за травмы.

У меня были некоторые проблемы со здоровьем. Дела идут то лучше, то хуже. Если говорить о моей травме, то на этот момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла и не играть в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но решила попробовать. Не знала, что проведу на корте больше 5 часов. Это полностью разрушило мою форму и организм до следующего турнира,

– сказал Свитолина.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне. Сейчас украинка находится на 9 месте в "чемпионской гонке", что не предусматривает участие в Итоговом турнире.

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Свитолина в 1/16 финала в Ухане сыграет против Гарбинье Мугурусы. Теннисистки 10 раз встречались: 6:4 в личных встречах впереди украинка.