День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"

10 лет назад, 7 мая 2009 года, состоялся решающий полуфинальный матч Кубка УЕФА между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В этом матче "горняки" победили и вышли в финал турнира.

Первый матч в Киеве 30 апреля закончился вничью 1:1. В первом тайме в свои ворота забил "горняк" Дмитрий Чигринский. Но Фернандиньо во втором тайме сравнял счет.

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Видео матча "Динамо" – "Шахтер" в полуфинале Кубка УЕФА в Киеве

А в Донецке на тогда еще РСК "Олимпийский" "Шахтер" оказался сильнее. Решающим стал гол Илсиньо на 89-ой минуте матча. До этого хозяев вперед вывел Жадсон, но во втором тайме "Динамо" забил Бангура.

Видео матча "Шахтер" – "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА в Донецке

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Именно после этого поединка полузащитник "Шахтера" Жадсон сказал свою знаменитую фразу "Где "Динамо", где?". Она скоро стала вирусной, и болельщики "Шахтера" неоднократно использовали ее, чтобы подразнить соперников.

И вот к 10-летию этой фразы Жадсон еще раз записал видео с этим высказыванием. Сделал он это для акции от "Шахтера".

Напомним, что в финале Кубка УЕФА "Шахтер" в Стамбуле обыграл немецкий "Вердер" 2:1 и стал победителем.