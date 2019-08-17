День в истории: 50 лет победы "Карпат" в Кубке СССР

17 августа 2019 года исполняется 50 лет со времени завоевания львовскими "Карпатами" одного из самых почетных трофеев советского футбола – Кубка СССР. Уникальность этого события в том, что украинская команда в 1969 году впервые и, как потом выяснилось, в последний раз в истории этих соревнований покорила кубковую вершину, выступая в низшем дивизионе.

Кубковый путь "Карпат-69" начался в Жданове, нынешнем Мариуполе. После волевой победы над местным "Азовцем" (2:1), львовская команда потом на пути к финалу в напряженных поединках побеждала одесский СКА (1:0), ереванский "Арарат" (2:1, тоже волевая виктория, еще и в дополнительное время), одесский "Черноморец" (2:0), воронежский "Труд" (1:0) и николаевский "Судостроитель" (2:0).

В финале на московском Центральном стадионе имени Ленина (народное название – "Лужники"), "Карпаты" ждал ростовский СКА. Перед решающим матчем старший тренер "Карпат" Эрнест Юст, внешне спокойный по натуре, пытался снять с игроков нервное напряжение и выставил такой состав на финальную игру: Виктор Турпак, Иван Герег, Ростислав Поточняк, Петр Данильчук, Валерий Сыров, Лев Броварский, Владимир Данилюк, Владимир Булгаков, Янош Габовда, Игорь Кульчицкий (капитан) и Геннадий Лихачев. Психологическое преимущество было на стороне молодой львовской команды, так как игроков после поражения от старших по рангу армейцев особо никто бы не упрекал.

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На стадионе собралось около 60 тысяч зрителей, среди которых хорошо чувствовалась неистовая поддержка болельщиков "Карпат", которые громко пели "Всюду буйно квітне черемшина...". Первые минуты игры при такой огромной аудитории оказались для "Карпат" нервными, и на 20-й минуте Зинченко дальним ударом направил мяч в правый от вратаря угол ворот. Однако впоследствии "Карпаты" пришли в себя и еще до перерыва могли отличиться Габовда и Данилюк, который попал в штангу.

И все же во втором тайме ростовчане, возможно, недооценили "Карпаты", хотя в таком матче такое недопустимо. И форварды львовян раз за разом запутывали высокорослых защитников СКА. Наконец наступает развязка. Броварской на 62-й минуте посылает мяч верхом в штрафную, где Габовда, едва касаясь его головой, направляет полет к Лихачеву, а тот с левой ноги направляет мяч в верхний угол – 1:1. Кстати, для Лихачева, которому накануне игры исполнилось 23 года, это был шестой подряд кубковый матч, в котором он не покидал поле без забитого гола.

Уже через четыре минуты Габовда в очередной раз выигрывает воздушную дуэль и посылает мяч в то свободное место, куда стремительно набегает Булгаков. Удар последнего был точен и, как оказалось, победным – 2:1.

Армейцы потом забили гол, но боковой арбитр Хярмс зафиксировал положение вне игры у Проскурина, и главный арбитр Круашвили гол отменил. Историческая победа!

"Карпаты" стали третьим украинским клубом после "Динамо" и "Шахтера", которые с кубковым трофеем сделали круг почета на московских "Лужниках". Во львовском аэропорту, как говорится, не было где стать ногой, болельщики повредили все клумбы. До центра автобус с футболистами добирался где-то два часа.

Что касается материального поощрения кубковых героев, то оно, по нынешним меркам, было весьма скромным. Вручили каждому игроку по 300 рублей, спортивному костюму и радиоприемнику. Каждый из футболистов имел также и по маленькому кубковому жетону-памятке.

К сожалению, среди участников кубкового финала осталось в живых всего пятеро игроков: Кульчицкий, Данилюк, Поточняк, Лихачев и Сыров. Также дождались кубкового юбилея тренер тогдашних "Карпат" Юрий Сусла, а также игроки, которые выступали за львовскую команду на низших стадиях кубкового розыгрыша-1969 – Богдан Грещак, Михаил Лупол, Юрий Бондаренко и Роман Покора.

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Еще 13 сентября 2003 года в рамках празднования 40-летия "Карпат" на львовском стадионе "Украина" была установлена памятная барельефная арка, посвященная получению "Карпатами" Кубка СССР. К 40-летию кубковой победы "зелено-белых" в 2009 году была изготовлена замечательная копия хрустального Кубка, который занимает почетное место в клубном музее "Карпат". К 50-летию кубкового триумфа выпущен фотоальбом "Кубок во Львове".

Чествование кубковых ветеранов "Карпат" планируется в воскресенье, 25 августа, когда "зелено-белые" на стадионе "Украина" в рамках УПЛ будут принимать "Зарю" (начало игры – в 17:00).

Автор: Юрий Назаркевич