День в истории – два года назад Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео

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День в истории – два года назад Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео
/ twitter.com

Два года назад, 29-го апреля 2017 года, британский боксер Энтони Джошуа победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Это был объединительный бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и защита Джошуа титула чемпиона мира по версии IBF.

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В достаточно равном поединке в 5-м раунде Джошуа отправил украинского ветерана в нокдаун. Однако уже в следующем раунде в глубоком нокдауне пришлось побывать Джошуа. Кличко мог добить соперника в этом раунде, однако позволил британцу восстановиться.

В 11-м раунде британец провел серию ударов, одним из которых оказался тяжелый апперкот. После этого Джошуа одержал победу техническим нокаутом.

Владимир Кличко спустя некоторое время объявил о завершении карьеры и отказался от матча-реванша.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Теперь на кону 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

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Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс
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