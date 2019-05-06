День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео

50 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com

Ровно год назад, 6-го мая 2018 года, английский "Манчестер Сити" получил трофей английской Премьер-лиги.

Церемония награждения действующих чемпионов Англии состоялась на их стадионе "Этихад" после матча с "Хаддерсфилдом", который завершился ничьей 1:1.

Читайте также: Футболист "Брайтона" не сдержал смех после неудачи "Арсенала" возле подавленного Монреаля: видео

Кубок поставили на специальный помост, а игроки обступили капитана "горожан" Венсана Компани. Украинец Александр Зинченко во время бурного веселья случайно уронил трофей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How NOT to celebrate with the @premierleague trophy...

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Впоследствии Зинченко рассказал журналистам, что думал, что его карьере наступил конец в "Манчестер Сити" из-за того, что он уронил трофей.

В этом сезоне "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии и за два тура до завершения сезона имеет шансы оформить второе подряд чемпионство. "Сити" нужно победить в двух следующих матчах – против "Лестера" и "Брайтона".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня
24225
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
сегодня 17:18 День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
50
Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
сегодня 16:29 Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
43
120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
сегодня 15:00 120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
159
Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
сегодня 14:16 Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
45
Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
сегодня 12:38 Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
89
Новости
Больше новостей
Залиште відгук