День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео

Ровно год назад, 6-го мая 2018 года, английский "Манчестер Сити" получил трофей английской Премьер-лиги.

Церемония награждения действующих чемпионов Англии состоялась на их стадионе "Этихад" после матча с "Хаддерсфилдом", который завершился ничьей 1:1.

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Кубок поставили на специальный помост, а игроки обступили капитана "горожан" Венсана Компани. Украинец Александр Зинченко во время бурного веселья случайно уронил трофей.

Впоследствии Зинченко рассказал журналистам, что думал, что его карьере наступил конец в "Манчестер Сити" из-за того, что он уронил трофей.

В этом сезоне "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии и за два тура до завершения сезона имеет шансы оформить второе подряд чемпионство. "Сити" нужно победить в двух следующих матчах – против "Лестера" и "Брайтона".

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