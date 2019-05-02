День в истории – как "Динамо" разгромило "Атлетико" в финале Кубка обладателей кубков 1986 года

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"Динамо" с Кубком обладателей кубков 1986 года
"Динамо" с Кубком обладателей кубков 1986 года

2 мая 1986 года киевское "Динамо" завоевало свой второй титул обладателей Кубка обладателей кубков. В финале киевляне разгромили испанский "Атлетико". А голами за "Динамо" отличились Заваров, Блохин и Евтушенко.

Счет игры был открыт уже на 5-й минуте, когда сольный проход Василия Раца по левому флангу завершился передачей в штрафную на Игоря Беланова. Однако вратарь отбил этот удар, но на добивании удачно сыграл головой Анатолий Заваров.

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По ходу первого тайма "динамовцы" были близки к увеличению счета, наиболее опасными были попытки того же Заварова. Но голов долго в матче не было, а сама игра проходила в равной борьбе.

Но на 85-й минуте "Динамо" удалось провести размашистую контратаку, которую после быстрой комбинации партнеров по команде завершил Олег Блохин, перебросив голкипера испанцев. А еще через три минуты окончательный счет игры установил Вадим Евтушенко. Игрок, который незадолго до того вышел на замену, совершил забег почти с середины поля и, обыграв вратаря "Атлетико", закатил мяч в ворота.

 

Игра завершилась убедительной победой киевлян, которые получили свой второй титул обладателей Кубка обладателей кубков.

Больше об этом матче: "Стоят топ-модели с микрофонами, а мужики меряют нас дозиметрами". Как атомная команда "Динамо" разбила "Атлетико" и привезла Кубок кубков

Стоит напомнить, что матч состоялся через неделю после Чернобыльской катастрофы, о которой в то время в Советском Союзе официально практически ничего не сообщалось.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол История Динамо
Источник: 24 канал
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