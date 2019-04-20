Беринчик – Аракава: где смотреть онлайн боксерский поединок

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Беринчик - Аракава: где смотреть онлайн бой
Денис Беринчик – Нихито Аракава: где смотреть боксерский поединок / K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO Oriental в бою против японца Нихито Аракавы. Поединок состоится в Киеве в субботу, 20 апреля.

Бой состоится в Дворце спорта, а начало поединка Дениса Беринчика запланировано не ранее 22:30. Начало вечера бокса – в 19:00.

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Прямая трансляция будет вестись на телеканале "Интер", а также на сервисе Fightingvision.com.

Отметим, что в последнем бою андеркарда на ринг в 8-раундовом поединке выйдут украинский боксер Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО) и испанец Хорхе Вальехо (7-5, 3 КО) по прозвищу "Акула".

Спорт 24 писал, что 22 декабря 2018 года в Броварах Денис Беринчик победил филиппинца Росеки Кристобаля и выиграл пояс WBO International в легком весе (до 61,2 кг).

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Денис Беринчик
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