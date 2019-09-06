Денис Беринчик будет защищать свой чемпионский пояс в Украине: дата и место боя

5 октября в ТРЦ "Терминал" (Бровары) в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) во второй раз будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

В этот вечер в ринг также выйдут: Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие. Начало вечера бокса – в 19:00.

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Последний бой 31-летний Беринчик провел в апреле 2019 года, когда защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Стоит добавить, что в этот же вечер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведут бой за титул чемпиона по версии IBF в средней весовой категории. Этот бой состоится в Нью-Йорке. Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.