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Беринчик официально проведет защиту титула: дата и место боя

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Беринчик официально проведет защиту титула: дата и место боя / K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Следующий поединок Денис проведет 22 февраля в Броварах.

22 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

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Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком.

Сейчас в "K2 Promotions Ukraine" не называют, кто станет соперником украинского боксера.

В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Вечер бокса в Броварах покажет телеканал "Интер".

  • Последний бой Беринчика состоялся 5 октября 2019 года. Денис во второй раз защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, победив Лопеса Морено из Мексики.
  • После очередной победы Беринчик рассказал, что хочет встретиться с Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом.
  • Денис считает, что 2020 год будет решающим для его боксерской карьеры. Боксер хочет драться в США.
  • На профессиональном ринге Денис Беринчик провел 12 боев и все выиграл.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Денис Беринчик Бокс
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