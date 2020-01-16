Беринчик официально проведет защиту титула: дата и место боя

Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Следующий поединок Денис проведет 22 февраля в Броварах.

22 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

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Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком.

Сейчас в "K2 Promotions Ukraine" не называют, кто станет соперником украинского боксера.

В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Вечер бокса в Броварах покажет телеканал "Интер".