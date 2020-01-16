Беринчик официально проведет защиту титула: дата и место боя
Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Следующий поединок Денис проведет 22 февраля в Броварах.
22 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".
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Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком.
Сейчас в "K2 Promotions Ukraine" не называют, кто станет соперником украинского боксера.
В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.
Вечер бокса в Броварах покажет телеканал "Интер".
- Последний бой Беринчика состоялся 5 октября 2019 года. Денис во второй раз защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, победив Лопеса Морено из Мексики.
- После очередной победы Беринчик рассказал, что хочет встретиться с Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом.
- Денис считает, что 2020 год будет решающим для его боксерской карьеры. Боксер хочет драться в США.
- На профессиональном ринге Денис Беринчик провел 12 боев и все выиграл.
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