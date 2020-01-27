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Денис Гармаш забил дебютный гол за "Ризеспор" – видео

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Денис Гармаш (слева) / Фото из открытых источников

Полузащитник турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш забил гол в матче 19-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" – 1:1.

На 60-й минуте матча Гармаш открыл счет в поединке против "Сивасспора".

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Украинец, получив передачу, ворвался в штрафную, и сместившись пробил в ближний угол. Вратарь "Сивасспора", занявший верную позицию, допустил ошибку и не смог справиться с ударом.

Видео гола Гармаша

Однако, "Ризеспор" не смог удержать победу, пропустив гол на 90+3 минуте матча.

Спорт24 писал, что Денис Гармаш арендован "Ризеспором" до конца сезона 2019/20. Больше деталей об этом переходе (возможности выкупа игрока и сумме аренды) не сообщают.

В нынешнем сезоне 29-летний Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Динамо Новости Спорта Спорт
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