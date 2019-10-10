Депутат Дубинский отозвал законопроект о налоге на развитие спорта: в чем причина

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский отозвал законопроект №2208, которым предусматривалось введение общегосударственного сбора при покупке наличной валюты для развития спорта.

Спорт 24 писал, что Дубинский предлагал внести изменения в Налоговый кодекс "о введении общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме". Ставка сбора на развитие спорта составит 1% от сделки по покупке иностранной валюты в наличной форме.

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"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) по поводу введения 1% -го сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект №2208", – написал Дубинский в Facebook.

В опросе приняли участие 10,756 тыс. Человек, 79% из них не поддержали инициативу Дубинского.

Как сообщалось, законопроект №2208 от 3 октября 2019 года, автором которого является Дубинский, обнародовали на сайте парламента 7 октября.

Почему депутат подал этот законопроект

Как говорится в пояснительной записке на сайте Верховной Рады, в Украине до 2020 года хотят увеличить до 13% привлечение детей и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортивных школах. При этом что в Государственном бюджете Украины на 2019 год на финансирование отрасли спорта по всем расходам было предусмотрено около 3,7 миллиарда гривен.

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"Несмотря на указанные объемы финансирования отрасли, массовый спорт в Украине не развивается, прежде всего, среди детей и взрослых вследствие распространенной практики платности посещения занятий спортом", – убежден автор законопроекта.

Также, по мнению Дубинского, этот закон будет стимулировать банки и граждан больше покупать валюту онлайн. А банки больше внимания уделят созданию необходимых условий для своих клиентов.

Отмечается, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов. При этом она даст возможность создать дополнительный источник наполнения специального фонда Государственного бюджета Украины. Однако о какой сумме может идти речь – ни в проекте закона, ни в пояснительной записке не указано.