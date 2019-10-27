Дерек Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику: видео

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Дерек Чисора победил Дэвида Прайса
Дерек Чисора победил Дэвида Прайса / twitter.com/MatchroomBoxing

35-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора одержал победу техническим нокаутом в поединке против 36-летнего соотечественника Дэвида Прайса.

Команда Прайса отказалась от продолжения боя в 4-м раунде после нокдауна боксера. Таким образом Чисора завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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Менеджер Чисоры Дэвид Хэй после боя с Прайсом заявил, что хочет устроить своему подопечному бой с Александром Усиком. Сам боксер хочет вернуться в ринг уже 7 декабря, когда состоится бой-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.

"Я готов к следующему бою, пытаюсь выйти на Джозефа Паркера. Если я не договорюсь с Паркером или Усиком, буду биться против Джаррелла Миллера в андеркарде боя Энтони Джошуа – Энди Руис в Саудовской Аравии. Даю 100 процентов, что буду драться там 7 декабря", – сказал Чисора.

Видео боя Чисора – Прайс

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Александр Усик Новости Спорта
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