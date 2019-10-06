Деревянченко и Головкин могут провести реванш: все детали

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден и завоевал титулы IBF IBO в среднем весе. Победа казахстанцу досталась сомнительным решением судей.

После поединка оба боксера заявили, что готовы провести реванш в ближайшее время.

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Деревянченко рассказал, что рассечение не давало ему полноценно проводить бой против Геннадия. По словам украинца, у него больше получалось хороших атак. Также Сергей заявил, что готов к реваншу.

Реванш? Я бы хотел реванша. Если это возможно, я готов,

– сказал Деревянченко.

В свою очередь Головкин заявил, что способен на большее, но отметил работу украинца.

Спасибо оппоненту, уважаю его команду, это был хороший бой, но я способен на большее. Первые раунды я думал, что это будет легкий бой. Это плохой день для меня, и хороший для Сергея. Я потерял фокус после нокдауна в первом раунде. Этот бой достоин реванша, я готов к таким боям,

– резюмировал Головкин.

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, с которым сотрудничает Головкин, заявил, что боксеры могут провести реванш в 2020 году.

Я хочу увидеть реванш. Не знаю, состоится ли он. На этот момент ничего не могу говорить. Я видел Геннадия, у него опухло лицо. Надо убедиться, что с ним все нормально. Возможно, у нас будет обязательный претендент в лице поляка Камила Шереметы. Но кто не хочет еще раз посмотреть бой Головкин – Деревянченко?

Возможно, устроим реванш в 2020 году. Я уважаю Деревянченко, но это не тот бой, который обязательно нужно организовать. Вы же знаете, что Головкин хотел драться с Альваресом. Но иногда нужно бороться с такими ребятами. Деревянченко работал на своем максимуме. Он сделал все, что мог,

– заявил Хирн.

Как известно, Головкин одержал победу спорным решением судей 114:113 и дважды 115:112. После поединка Головкин не сразу смог дать интервью, поскольку зрители освистали казахстанца. Зато Сергей получил овации.